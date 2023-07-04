В ВСУ рассказали, как украинский воин приземлил из ПТРК Javelin российский вертолет Ка-52
Аллигатор прятался от ПВО
Getty Images / Global Images Ukraine
3 июля стало известно о том, что очередной российский вертолет Ка-52 был сбит воином ВСУ, а именно на Бердянском и из ПЗРК Javelin. Испепеленный вертолет оккупантов в свой актив записал командир мобильного подразделения противотанкистов 36 ОБрМП, боец с псевдонимом Маяк. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, капитан Валерий Шершень.
"Событие произошло 2 июля на Бердянском направлении. "Аллигатор" шел на максимально низкой высоте, скрываясь от систем ПВО. Офицер расчета, заметив цель, навелся из подручного американского ПТРК "Джавелин" и сделал результативный пуск. Ранее этот молодой офицер отрекомендовал себя как искусный стрелок на Авдеевском направлении, он имеет в своем активе уничтоженных пять единиц бронированной тяжелой техники".
Также он напомнил, что в июне другой боец из этой бригады, под псевдонимом "Лето", также уничтожил Ка-52, но с ПЗРК "Игла". Прямая речь спикера – с таймкодом 13:17 на видео:
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