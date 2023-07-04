  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В ВСУ рассказали, как украинский воин приземлил из ПТРК Javelin российский вертолет Ка-52
В тренде

В ВСУ рассказали, как украинский воин приземлил из ПТРК Javelin российский вертолет Ка-52

Общие новости
(3 голосов)

Аллигатор прятался от ПВО

В ВСУ рассказали, как украинский воин приземлил из ПТРК Javelin российский вертолет Ка-52

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

3 июля стало известно о том, что очередной российский вертолет Ка-52 был сбит воином ВСУ, а именно на Бердянском и из ПЗРК Javelin. Испепеленный вертолет оккупантов в свой актив записал командир мобильного подразделения противотанкистов 36 ОБрМП, боец с псевдонимом Маяк. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, капитан Валерий Шершень.

"Событие произошло 2 июля на Бердянском направлении. "Аллигатор" шел на максимально низкой высоте, скрываясь от систем ПВО. Офицер расчета, заметив цель, навелся из подручного американского ПТРК "Джавелин" и сделал результативный пуск. Ранее этот молодой офицер отрекомендовал себя как искусный стрелок на Авдеевском направлении, он имеет в своем активе уничтоженных пять единиц бронированной тяжелой техники".

Читайте такжеУкраинские морские пехотинцы приземлили очередной российский Аллигатор

Также он напомнил, что в июне другой боец из этой бригады, под псевдонимом "Лето", также уничтожил Ка-52, но с ПЗРК "Игла". Прямая речь спикера – с таймкодом 13:17 на видео:

По теме
yellow-arrow
ВСУ продвинулись на Бердянском направлении и осуществляют штурм на Бахмутском
yellow-arrow
Валерий Залужный назначил нового начальника Одесского областного ТЦК
yellow-arrow
Стало официально известно, останется ли Столтенберг на посту генсека НАТО еще на год
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ВСУ Ка-52 война с россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде