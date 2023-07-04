ВСУ продвинулись на Бердянском направлении и осуществляют штурм на Бахмутском

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического штаба Валерий Шершень отметил, что украинские военные системно выбивают врага с позиций и продолжают продвигаться вперед. На Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину обороны врага до 2 км. Сейчас Силы обороны закрепляются на занятых рубежах.

Кроме этого, пресс-офицер 3 ОШБр сообщил, что на Бахмутском направлении ВСУ пытаются осуществлять штурм и получается достаточно успешно. Враг цепляется за позиции: бросают мобилизованных и представителей "Шторм-Z" на передний край и прикрываются артиллерией.

В то же время российские оккупанты пытаются вернуться на позиции, с которых вынуждены были отступить после подрыва Каховской ГЭС. Там захватчики стремятся развернуть огневые точки для обстрелов правобережья Херсонщины. В ночь на 4 июля украинские воины нанесли удары по вражеским лодкам, на которых передвигались российские ДРГ. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.