  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ продвинулись на Бердянском направлении и осуществляют штурм на Бахмутском
В тренде

ВСУ продвинулись на Бердянском направлении и осуществляют штурм на Бахмутском

Общие новости
(1 голосов)

И бьют по вражеским ДРГ

ВСУ продвинулись на Бердянском направлении и осуществляют штурм на Бахмутском

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического штаба Валерий Шершень отметил, что украинские военные системно выбивают врага с позиций и продолжают продвигаться вперед. На Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину обороны врага до 2 км. Сейчас Силы обороны закрепляются на занятых рубежах.

Кроме этого, пресс-офицер 3 ОШБр сообщил, что на Бахмутском направлении ВСУ пытаются осуществлять штурм и получается достаточно успешно. Враг цепляется за позиции: бросают мобилизованных и представителей "Шторм-Z" на передний край и прикрываются артиллерией.

В то же время российские оккупанты пытаются вернуться на позиции, с которых вынуждены были отступить после подрыва Каховской ГЭС. Там захватчики стремятся развернуть огневые точки для обстрелов правобережья Херсонщины. В ночь на 4 июля украинские воины нанесли удары по вражеским лодкам, на которых передвигались российские ДРГ. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте такжеВ ВСУ рассказали, как украинский воин приземлил из ПТРК Javelin российский вертолет Ка-52

По теме
yellow-arrow
На Камчатке разбился российский истребитель МиГ-31
yellow-arrow
Россияне нанесли удар по Первомайскому: 16 человек ранены, в том числе 7 детей
yellow-arrow
The Times: Власти Британии запретили использовать средства от продажи Челси за пределами Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ВСУ война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде