Россияне нанесли удар по Первомайскому: 16 человек ранены, в том числе 7 детей
Младшему ребенку один год
facebook.com/police.kharkov
Российские захватчики нанесли удар по Первомайскому на Харьковщине. Известно о 12 пострадавших, в том числе 5 детях.
В результате обстрела ранения получили 16 человек, в том числе 7 детей.
Об этом сообщила полиция Харьковской области.
"04 июля около 13:35 в отделение полиции № 1 Лозовского РОП поступило сообщение об обстреле города Первомайский. Предварительно ранения получили 16 человек, среди которых 7 детей. Младшему ребенку один год. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.
Повреждена многоэтажка. Зафиксированы возгорание автомобилей", - говорится в сообщении.
Позже глава ОВА Синегубов сообщил, что предварительно известно о 31 пострадавшем лице, из которых 9 детей. В частности, среди них 10-месячный младенец и годовалый ребенок.
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