Россияне нанесли удар по Первомайскому: 16 человек ранены, в том числе 7 детей

Российские захватчики нанесли удар по Первомайскому на Харьковщине. Известно о 12 пострадавших, в том числе 5 детях.

В результате обстрела ранения получили 16 человек, в том числе 7 детей.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

"04 июля около 13:35 в отделение полиции № 1 Лозовского РОП поступило сообщение об обстреле города Первомайский. Предварительно ранения получили 16 человек, среди которых 7 детей. Младшему ребенку один год. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

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Повреждена многоэтажка. Зафиксированы возгорание автомобилей", - говорится в сообщении.

Позже глава ОВА Синегубов сообщил, что предварительно известно о 31 пострадавшем лице, из которых 9 детей. В частности, среди них 10-месячный младенец и годовалый ребенок.