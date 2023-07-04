На Камчатке разбился российский истребитель МиГ-31
Сам долетался
фото из свободных источников
В Камчатском крае РФ истребитель МиГ-31 потерпел крушение при выполнении учебного полета.
Об этом сообщает "РИА Новости".
В Тихоокеанском флоте сообщается, что самолет выполнял полет без боекомплекта.
К месту аварии направили поисково-спасательные силы.
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