ГУР о взрывах в Севастополе: освобождение и деоккупация Крыма приближается
В последнее время в Крыму участилась бавовна
Вибухи у Саках 9-го серпня
Взрывы в Крыму свидетельствуют о том, что деоккупация полуострова приближается. Покой на временно оккупированных территориях воцарится, только когда рашисты уберутся оттуда.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Андрей Юсов, передает РБК-Украина.
"Если вести речь о взрывах в Севастополе, то почему жаловаться? Украинские граждане. Проукраински настроенные люди, которые ждут возвращения законной власти, наоборот радуются этим звукам. Это означает, что освобождение и деоккупация Крыма приближается", - заявил он.
Юсов отметил, что ГУР в дальнейшем не будет комментировать взрывы в Крыму.
"Только можем констатировать: спокойствие и отсутствие взрывов на временно оккупированных Украиной территориях, в том числе и в Крыму, будет полностью тогда, когда рашисты оттуда уйдут прочь. К тому времени все, что происходит на оккупированных территориях, - за это несет ответственность оккупационная "администрация", - подчеркнул он.
Напомним, что в последнее время в Крыму и в других временно оккупированных областях Украины участились взрывы. Обычно они связаны с ударами по скоплениям российских военных, их технике, складам боеприпасов или логистики.
В конце июля в Крыму раз подорвали железнодорожные пути, с путей сошел первый вагон грузового поезда. А 24 июня взрывы слышали в нескольких городах Крыма.
Кроме того, сегодня в Севастополе раздались взрывы. Оккупанты заявили о якобы подрыве боеприпасов на полигоне.
Популярное сейчас
- Как Украина отвозила Францию, полуфинал Евро и историческая Олимпиада
- Официально: Ротань покинет молодежку после Евро-2023 и будет тренировать сборную на Олимпиаде-2024
- Американский клуб попрощался с воспитанником Шахтера
- Силы обороны уничтожили почти 90 единиц российской техники. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО