ГУР о взрывах в Севастополе: освобождение и деоккупация Крыма приближается

Взрывы в Крыму свидетельствуют о том, что деоккупация полуострова приближается. Покой на временно оккупированных территориях воцарится, только когда рашисты уберутся оттуда.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Андрей Юсов, передает РБК-Украина.

"Если вести речь о взрывах в Севастополе, то почему жаловаться? Украинские граждане. Проукраински настроенные люди, которые ждут возвращения законной власти, наоборот радуются этим звукам. Это означает, что освобождение и деоккупация Крыма приближается", - заявил он.

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Юсов отметил, что ГУР в дальнейшем не будет комментировать взрывы в Крыму.

"Только можем констатировать: спокойствие и отсутствие взрывов на временно оккупированных Украиной территориях, в том числе и в Крыму, будет полностью тогда, когда рашисты оттуда уйдут прочь. К тому времени все, что происходит на оккупированных территориях, - за это несет ответственность оккупационная "администрация", - подчеркнул он.

Напомним, что в последнее время в Крыму и в других временно оккупированных областях Украины участились взрывы. Обычно они связаны с ударами по скоплениям российских военных, их технике, складам боеприпасов или логистики.

В конце июля в Крыму раз подорвали железнодорожные пути, с путей сошел первый вагон грузового поезда. А 24 июня взрывы слышали в нескольких городах Крыма.

Кроме того, сегодня в Севастополе раздались взрывы. Оккупанты заявили о якобы подрыве боеприпасов на полигоне.