СБУ задержала генсека УАФ - он будет доставлен в суд Львова

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий задержан СБУ, сообщает FootballHub со ссылкой на собственные источники в УАФ.

Теперь он будет доставлен во Львов, где завтра, 5 июля, состоится судебное заседание.

Вчера, 3 июля, Записоцкий отсутствовал на заседании Шевченковского районного суда города Львова, на котором ему собирались изменить меру пресечения, из-за якобы прохождения медосмотра в территориальном центре комплектования.

30 июня Записоцкий тоже не явился на заседание, его адвокат сказал, что функционера тогда вызвали в ТЦК. Сторона защиты не предоставила доказательств по этому поводу ни 30 июня, ни 3 июля.

Ранее Минспорта освободило сотрудников УАФ от мобилизации на время военного положения.

Записоцкого подозревают в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.