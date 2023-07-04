УАФ: Задержание Записоцкого незаконно - сейчас он проходит комиссию в одном из ТЦК

Адвокаты УАФ прокомментировали арест генерального секретаря ассоциации Юрия Записоцкого .

"Новый показательный эпизод в деле преследования руководства УАФ. Сегодня утром представителями силовых структур был незаконно задержан генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Сейчас Юрий Записоцкий проходит в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военном комиссариате) военно-врачебную комиссию и уточнение данных.

Никаких оснований для задержания Юрия Записоцкого, в том числе каких-то нарушений с его стороны не было. На 6 июля было назначено очередное заседание Шевченковского районного суда г. Львова, где запланировано рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения, и Юрий готовился к участию в этом заседании.

Как и до этого, без всяких уклонений и нарушений, посещал все предыдущие судебные заседания по делу о строительстве завода по изготовлению искусственного покрытия. Такие действия представителей силовых ведомств имеют все признаки нового этапа целой кампании незаконного давления на УАФ, которая продолжается с осени прошлого года", — говорится в заявлении.