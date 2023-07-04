  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. УАФ: Задержание Записоцкого незаконно - сейчас он проходит комиссию в одном из ТЦК
В тренде

УАФ: Задержание Записоцкого незаконно - сейчас он проходит комиссию в одном из ТЦК

Общие новости
(3 голосов)

В среду во Львове должно состояться судебное заседание

УАФ: Задержание Записоцкого незаконно - сейчас он проходит комиссию в одном из ТЦК

фото из свободных источников

Новина українською

Адвокаты УАФ прокомментировали арест генерального секретаря ассоциации Юрия Записоцкого.

"Новый показательный эпизод в деле преследования руководства УАФ. Сегодня утром представителями силовых структур был незаконно задержан генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Сейчас Юрий Записоцкий проходит в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военном комиссариате) военно-врачебную комиссию и уточнение данных.

Никаких оснований для задержания Юрия Записоцкого, в том числе каких-то нарушений с его стороны не было. На 6 июля было назначено очередное заседание Шевченковского районного суда г. Львова, где запланировано рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения, и Юрий готовился к участию в этом заседании.

Как и до этого, без всяких уклонений и нарушений, посещал все предыдущие судебные заседания по делу о строительстве завода по изготовлению искусственного покрытия. Такие действия представителей силовых ведомств имеют все признаки нового этапа целой кампании незаконного давления на УАФ, которая продолжается с осени прошлого года", — говорится в заявлении.

По теме
yellow-arrow
Россияне могут готовить провокацию со взрывами на Запорожской АЭС, - заявление Генштаба ВСУ
yellow-arrow
ГУР о взрывах в Севастополе: освобождение и деоккупация Крыма приближается
yellow-arrow
СБУ задержала генсека УАФ - он будет доставлен в суд Львова
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Записоцкий УАФ
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Скачков Леонід (Рівне)
04.07.2023 в 20:04
В СІЗО також можуть провести обстеження....А що,суперідейка:двох мохнорилих нарядити і відправити десь в район Бахмута.Хай там доводять свій патріотизм.
Ответить
0
0
K-Spirit (Киев)
04.07.2023 в 19:45
Шо, до сих пор проходит, в 19:30? Зато доставят во Львов с комфортом, на казенном транспорте, денег сэкономит. Главное, чтобы у адвоката самохид не поломался опять. А то несправедливо как-то, президент сидит, а генсек на свободе. Даже в нарды не с кем сыграть, на просто так.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде