Данилов назвал "задание номер один" нынешнего этапа работы ВСУ

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина меняет стратегию наступления. Теперь ВСУ больше сосредоточены на истощении армии РФ, а не на продвижении вперед.

"Силы обороны Украины на данном этапе активных боевых действий выполняют задачу номер один – максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, боекомплектов, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии", — подчеркнул он.

По словам Данилова, последние дни "особенно урожайны". Он отмечает, что "война на уничтожение равна войне за километры". Это значит, пояснил секретарь СНБО – чем больше техники и личного состава РФ будет уничтожено, тем больше территорий будет освобождено.

"Чем эффективнее первое, тем больше второе. Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом", — подчеркнул Данилов.

Напомним, что украинские военные продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они закрепляются на достигнутых рубежах и поражают цели врага.

За прошедшую неделю наши защитники освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге.