Россияне могут готовить провокацию со взрывами на Запорожской АЭС, - заявление Генштаба ВСУ
Россияне могут совершить провокацию уже "в ближайшее время"
Енергоатом
Российские оккупанты, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС с применением взрывных устройств. Они хотят обвинить Украину в обстрелах.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Как подчеркивает украинское военное командование, провокацию на Запорожской АЭС россияне могут совершить уже "в ближайшее время".
"По оперативной информации, сегодня на кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и Telegram-каналы", - отметили в Генштабе.
Там подчеркнули, что Вооруженные силы Украины не нарушают нормы международного гуманитарного права и отслеживают и контролируют ситуацию.
Напомним, еще 20 июня начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. В частности, взрывчатку установили и на охладителе энергоблоков станции.
Тогда он подчеркивал, что вывод из строя пруда-охладителя приведет к значительным проблемам.
Уже через несколько дней президент Украины Владимир Зеленский отметил, что СБУ и разведка доложили ему о подготовке россиянами теракта с выбросом радиации на Запорожской АЭС.
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