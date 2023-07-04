Видеодайджест за 496-й день войны от Генштаба ВСУ
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 496-й день российского вторжения.
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Наши храбрые воины мужественно защищают украинскую землю и небо. А враг продолжает наносить удары по мирным регионам Украины.
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