Акцент на артиллерию и автомобильную технику. Генштаб ‒ о потерях россиян за 4 июля

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.23 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 231700 (+670) человек ликвидировано,

танков ‒ 4062 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 7917 (+9) ед,

артиллерийских систем ‒ 4288 (+36) ед,

РСЗО ‒ 656 (+9) ед,

средства ПВО ‒ 395 (+1) ед,

самолетов ‒ 315 (+0) ед,

вертолетов ‒ 309 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3614 (+12),

крылатые ракеты ‒ 1264 (+0),

корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6865 (+22) ед,

специальная техника ‒ 598 (+8).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 3 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага. Кроме того, нашими защитниками было уничтожено 5 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 4 склада боеприпасов, 18 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.