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Акцент на артиллерию и автомобильную технику. Генштаб ‒ о потерях россиян за 4 июля

Общие новости
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Акцент на артиллерию и автомобильную технику. Генштаб ‒ о потерях россиян за 4 июля

Military Media Center

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 231700 (+670) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4062 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7917 (+9) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 4288 (+36) ед,
  • РСЗО ‒ 656 (+9) ед,
  • средства ПВО ‒ 395 (+1) ед,
  • самолетов ‒ 315 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 309 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3614 (+12),
  • крылатые ракеты ‒ 1264 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6865 (+22) ед,
  • специальная техника ‒ 598 (+8).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 3 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага. Кроме того, нашими защитниками было уничтожено 5 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 4 склада боеприпасов, 18 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
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