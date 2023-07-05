На Бахмутском направлении Россия активно применяет химическое оружие против украинских воинов

На Бахмутском направлении российская армия активно применяет химическое оружие против украинских военных, об этом заявил представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"На Бахмутском направлении сложная ситуация. Враг все чаще применяет химическое оружие. Так, во время артиллерийских обстрелов используется элемент, вероятно, имеющий название Люизит. Уже есть пострадавшие от этого химического элемента. Его симптомы: тошнота, рвота и потеря сознания".

For those asking about sound, here is the original, raw Ukrainian language version. pic.twitter.com/eAGLrafHR8 — Sarah Ashton-Cirillo (@SarahAshtonLV) July 4, 2023

Люизит – темно-коричневая жидкость с резким раздражающим запахом, смесь различных изомеров хлорвинилдихлорарсина (ClCH=CHAsCl2), ядовитое вещество кожно-нарывного действия, может использоваться как химическое оружие.

В 1993 году, в результате подписания Конвенции о химическом оружии, использование люизита в качестве химического оружия было запрещено. Его включили в список 1, регламентирующий производство и оборот опасных веществ.

Люизит – единственное боевое химическое вещество, которое используется для переработки. В России был построен завод по переработке люизита в городе Камбарка (Удмуртия).