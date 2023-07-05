На оккупированных территориях Херсонщины выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями
Представители т. н. администраций даже вакцинируются
Во временно захваченных Скадовске и Геническе Херсонской области отмечено увеличение количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями. По характеру протекания болезнь имеет признаки холеры.
Оккупационная так называемая власть не признает увеличение количества заболеваемости, пытается скрыть ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, начала скрытую вакцинацию от холеры представителей так называемых администраций и их ближайшего окружения, сообщает Генштаб.
После подрыва плотины Каховской ГЭС Минздрав Украины предупреждал о риске возникновения инфекционных заболеваний на пораженных территориях. 26 июня сообщалось, что на территориях Херсонской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая холеры.
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