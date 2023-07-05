Спецпредставитель КНР в Украине не поверил, что ЗРК Patriot сбил российские Кинжалы – FT

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй во время своего визита в Киев в середине мая не поверил, что американская система ПВО Patriot сбила российские "гиперзвуковые" ракеты "Кинжалы".

При этом он даже не захотел увидеть доказательства этого, как сообщает издание Financial Times со ссылкой на украинских дипломатов и министра обороны Алексея Резникова. Посольство КНР в Украине проигнорировало запрос о комментарии.

Напомним, военный портал Defense Express 5 мая первым сообщил, что ВСУ удалось сбить ракету "Кинжал". Сначала в Воздушных силах ВСУ отрицали это, однако в конце концов информация подтвердилась как украинской стороной, так и Пентагоном.