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Спецпредставитель КНР в Украине не поверил, что ЗРК Patriot сбил российские Кинжалы – FT

Общие новости
(1 голосов)

Доказательства он даже не захотел видеть

Спецпредставитель КНР в Украине не поверил, что ЗРК Patriot сбил российские Кинжалы – FT

Беларускі Гаюн

Новина українською

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй во время своего визита в Киев в середине мая не поверил, что американская система ПВО Patriot сбила российские "гиперзвуковые" ракеты "Кинжалы".

При этом он даже не захотел увидеть доказательства этого, как сообщает издание Financial Times со ссылкой на украинских дипломатов и министра обороны Алексея Резникова. Посольство КНР в Украине проигнорировало запрос о комментарии.

Напомним, военный портал Defense Express 5 мая первым сообщил, что ВСУ удалось сбить ракету "Кинжал". Сначала в Воздушных силах ВСУ отрицали это, однако в конце концов информация подтвердилась как украинской стороной, так и Пентагоном.

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В статье: Алексей Резников Кинжал Patriot война с россией Ли Хуэй
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Источник:
FT

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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
05.07.2023 в 14:40
погано,що не можна правильно написати ім'я цього китайця
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SSFC (Белозерье)
05.07.2023 в 13:51
Нам непотрібно нічого доводити китайцям. (с)Ху Йз Ним
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