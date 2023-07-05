Украинские защитники уничтожили склад россиян в Макеевке – ВИДЕО попадания и взрыва

Вечером 4 июля в оккупированном городе Макеевка Донецкой области прогремело несколько взрывов, после "прилетов" над городом поднялись клубы дыма. Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщил в своих социальных сетях, что Силы обороны уничтожили склад армии российской федерации.

"Вследствие эффективного огневого воздействия подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной склад российских террористов во временно оккупированной Макеевке".

Также есть информация о том, что склад захватчиков был расположен во внутреннем дворе недостроенных многоэтажек.