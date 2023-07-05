Генсекретаря УАФ доставили в суд в наручниках и в автозаке

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий был доставлен в суд во Львове, сообщает Football Hub.

Отмечается, что функционер был привезен в суд в автозаке и наручниках. Сегодня, 5 июля пройдет судебное заседание по его делу.

В понедельник, 3 июля, Записоцкий отсутствовал на заседании Шевченковского районного суда города Львова, на котором ему собирались изменить меру пресечения, из-за якобы прохождения медосмотра в территориальном центре комплектования.

30 июня Записоцкий тоже не явился на заседание, его адвокат сказал, что функционера тогда вызвали в ТЦК. Сторона защиты не предоставила доказательств по этому поводу ни 30 июня, ни 3 июля.

Ранее Минспорта освободило сотрудников УАФ от мобилизации на время военного положения.

Записоцкого подозревают в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.