Генсекретаря УАФ доставили в суд в наручниках и в автозаке
Сегодня во Львове пройдет судебное заседание по его делу
FootballHub
Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий был доставлен в суд во Львове, сообщает Football Hub.
Отмечается, что функционер был привезен в суд в автозаке и наручниках. Сегодня, 5 июля пройдет судебное заседание по его делу.
В понедельник, 3 июля, Записоцкий отсутствовал на заседании Шевченковского районного суда города Львова, на котором ему собирались изменить меру пресечения, из-за якобы прохождения медосмотра в территориальном центре комплектования.
30 июня Записоцкий тоже не явился на заседание, его адвокат сказал, что функционера тогда вызвали в ТЦК. Сторона защиты не предоставила доказательств по этому поводу ни 30 июня, ни 3 июля.
Ранее Минспорта освободило сотрудников УАФ от мобилизации на время военного положения.
Записоцкого подозревают в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.
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