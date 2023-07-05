Бахмут вернется под контроль Украины – ГУР, Сырский

Если динамика успешных действий Сил безопасности и обороны Украины на Бахмутском направлении сохранится, то город будет освобожден. Такое предположение в эфире национального телемарафона высказал командир разведывательного подразделения "Терра" Николай Волохов, отмечает ГУР.

"В течение последнего месяца [на Бахмутском направлении имеем] стабильные успехи в продвижении вперед: освобождение украинской земли от врага, отвоевывание того, что было потеряно. Начинаем заходить на те территории, которые мы изначально не контролировали. Поэтому в целом все довольно позитивно и оптимистично. Однако пока рано говорить о какой-то победе".

"Характер столкновений? Много пехотных боев, но в последнее время и с нашей, и с вражеской стороны привлекается много танков. Если до этого была только пехота, то сейчас враг активно показывает технику. Для нас это хороший знак, потому что это свидетельствует о том, что они не справляются и им надо вытягивать резервы".