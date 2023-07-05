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Два часа на обсуждение основных вызовов. Президент Украины провел расширенное заседание Ставки

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ЗАЭС – главная тема

Два часа на обсуждение основных вызовов. Президент Украины провел расширенное заседание Ставки

BBC

Новина українською

Президент Украины провел заседание Ставки, на которой рассматривались три основных вызова. Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усиливать Север.

"Сегодня Ставка расширена. Два часа – на обсуждение основных вызовов. Первое – защита АЭС. Докладывали командующий ВВС Олещук, министр Клименко, глава ГПСУ Дейнеко. Также заслушали директора "Энергоатома" Котина и директора ХАЭС Козюру".

"Второе – ситуация на фронте. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Москалева и Наева. Главкому – распоряжение усиливать Север".

"Третье – дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца. Доклады: командующий сил логистики Гуляк, Минстратегпром – Камышин, Мининфраструктуры – Кубраков, Минобороны – Резников".

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В статье: Владимир Зеленский ЗАЭС Валерий Залужный Запорожская АЭС война с россией
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Источник:
t.me/V_Zelenskiy_official/

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