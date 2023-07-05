Два часа на обсуждение основных вызовов. Президент Украины провел расширенное заседание Ставки
ЗАЭС – главная тема
BBC
Президент Украины провел заседание Ставки, на которой рассматривались три основных вызова. Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усиливать Север.
"Сегодня Ставка расширена. Два часа – на обсуждение основных вызовов. Первое – защита АЭС. Докладывали командующий ВВС Олещук, министр Клименко, глава ГПСУ Дейнеко. Также заслушали директора "Энергоатома" Котина и директора ХАЭС Козюру".
"Второе – ситуация на фронте. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Москалева и Наева. Главкому – распоряжение усиливать Север".
"Третье – дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца. Доклады: командующий сил логистики Гуляк, Минстратегпром – Камышин, Мининфраструктуры – Кубраков, Минобороны – Резников".
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