Мария Саккари - Марта Костюк: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Матч Саккари и Костюк должен был состояться еще 4 июня. Однако из-за дождя поединок отложили почти на сутки. Это встреча первого круга Уимблдонского турнира. В двух предыдущих очных играх Костюк уступала Сакари.

Матч состоится первым запуском на втором корте. Старт встречи начнется после дождя в 14.40.

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Теннис. Женщины. Уимблдон. Первый круг

Мария Саккари (Греция, 8) - Марта Костюк (Украина, 36)