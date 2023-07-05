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Мария Саккари - Марта Костюк: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Общие новости
(1 голосов)

Болеем за украинку

Мария Саккари - Марта Костюк: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Reuters

UA-Футбол
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Матч Саккари и Костюк должен был состояться еще 4 июня. Однако из-за дождя поединок отложили почти на сутки. Это встреча первого круга Уимблдонского турнира. В двух предыдущих очных играх Костюк уступала Сакари.

Матч состоится первым запуском на втором корте. Старт встречи начнется после дождя в 14.40.

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Теннис. Женщины. Уимблдон. Первый круг
Мария Саккари (Греция, 8) - Марта Костюк (Украина, 36)

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В статье: Марта Костюк Мария Саккари смотреть футбол онлайн
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Комментарии (2)
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alex 66 (Кременчук)
05.07.2023 в 15:01
Боже..яка незграбна гра у першому сеті від Марти. Подачі немає, подвійні помилки скрізь, не попадає в поляну. Марта зберися
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alex 66 (Кременчук)
05.07.2023 в 15:08
Бути у рейтингу 36 і так грати...це нонсенс
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