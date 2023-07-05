Мария Саккари - Марта Костюк: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Болеем за украинку
Фото: Reuters
Матч Саккари и Костюк должен был состояться еще 4 июня. Однако из-за дождя поединок отложили почти на сутки. Это встреча первого круга Уимблдонского турнира. В двух предыдущих очных играх Костюк уступала Сакари.
Матч состоится первым запуском на втором корте. Старт встречи начнется после дождя в 14.40.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Теннис. Женщины. Уимблдон. Первый круг
Мария Саккари (Греция, 8) - Марта Костюк (Украина, 36)
Марія Саккарі - Марта Костюк дивитися онлайнСмотреть трансляцию
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Названа сумма, которую Ахметов перечислил на помощь Украине
- В Бразилии подтвердили назначение Анчелотти главным тренером сборной
- Ротаня оставили на Олимпиаду, арест соратника Павелко, Зарю возглавил серб. Главные новости за 4 июля
- СБУ задержала генсека УАФ - он будет доставлен в суд Львова
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex 66 (Кременчук)
05.07.2023 в 15:01
Ответить
0
0
alex 66 (Кременчук)
05.07.2023 в 15:08
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн