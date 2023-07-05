Длина "горячей" линии столкновения – более 1200 км, - Генштаб

Так называемая "горячая" линия столкновения сейчас превышает 1200 км. Речь идет о Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, где продолжаются активные боевые действия.

Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

Он отметил, что в ходе проведения Силами обороны наступательной операции оперативная обстановка резких изменений не претерпела и характеризуется попытками российских войск выйти на административную границу Донецкой области, а также удержать территории в Донецком и Таврическом операционных районах.

Громов уточнил, что в рамках проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах наиболее активными направлениями являются Мелитопольское и Бердянское, где украинские подразделения продвинулись в глубь обороны врага до 7,5 км. В этом контексте бригадный генерал проинформировал, что с начала наступательной операции Силами обороны Украины освобождены 9 населенных пунктов. Военные вернули под контроль около 160 кв. км украинской земли.

"Что касается протяженности так называемой горячей линии столкновения, то она сейчас превышает 1200 км. Но здесь идет речь о непосредственной линии столкновения с противником в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, где продолжаются активные боевые действия", - добавил Громов.

Он подчеркнул, что нельзя забывать о северных границах с Беларусью и Российской Федерацией, откуда совершаются постоянные ракетно-артиллерийские обстрелы, наблюдается деятельность диверсионно-разведывательных сил противника, сохраняется угроза военного вторжения, а также об участке морского побережья в Одесской и Николаевской областях, где, несмотря на снижение военно-морского потенциала врага, нельзя полностью исключать его десантные возможности. "Плюс - граница с Приднестровьем, где Россия удерживает ограниченную группировку войск. Поэтому в целом такая линия может составлять около 3800 км", - резюмировал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ.