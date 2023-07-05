Катастрофа борта МАУ в Тегеране: Канада, Швеция, Украина и Британия подали на Иран в суд ООН
Иран не ответил на требование создания арбитража для решения этого спора
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Канада, Швеция, Украина и Великобритания подали иск в Международный суд ООН в Гааге. Таким образом планируется обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконное сбитие рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в 2020 году.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Как отмечается в сообщении, Иран не ответил на требование создания арбитража для решения этого спора, направленного 28 декабря 2022 года. Поэтому будет начато производство против Ирана в связи с нарушением Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года.
Как указано в иске, Иран, среди прочих нарушений, не принял все возможные меры, чтобы предотвратить уничтожение самолета рейса PS752 членами его вооруженных сил. Иран также не смог провести полное, прозрачное и беспристрастное досудебное расследование и судебное разбирательство в соответствии с международными стандартами.
"Совместный иск в Международный суд отражает нашу непреклонную преданность достижению прозрачности, справедливости и ответственности для всех семей жертв рейса PS752", - говорится в сообщении.
Напомним, 8 января 2020 года самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранскими военными над Тегераном. Жертвами крушения стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.
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