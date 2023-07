Марта Костюк с победы стартовала на Уимблдоне

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла представительницу Греции Марию Саккари на старте Уимблдона.

Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время украинка дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала 5 из 16 брейк-пойнтов.

В финальной партии Марта сразу же взяла подачу соперницы, после чего Саккари занервничала и начала допускать ошибки. В итоге Костюк удалось сохранить боевой настрой до конца встречи и довести матч до победы. Это первая победа Костюк над соперницей из топ-10 (с 14-ти попыток) и первая победа над Саккари (ранее было два поражения). Также следует отметить, что первый сет Марта проиграла со счётом 0:6.

Отметим, что матч начался еще вчера, 4 июля, но игру прерывали из-за дождя.

Уимблдон. Первый круг, 05 июля

Марта Костюк (Украина) - Мария Саккари (Греция) 0:6, 7:5, 6:2

A simply remarkable turnaround ????@marta_kostyuk stages a brilliant fightback against the No.8 seed Maria Sakkari to make her way into the second round, 0-6, 7-5, 6-2 ????#Wimbledon pic.twitter.com/zGieUfKTLz