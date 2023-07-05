УАФ: Незаконное задержание генерального секретаря Ассоциации прекращено

Адвокаты УАФ сообщили, что генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий был освобожден после вчерашнего задержания силовыми органами.

"Незаконное задержание генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого прекращено. Такое решение принял суд по инициативе адвокатов Украинской ассоциации футбола.

Напомним, что вчера был незаконно задержан генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий. Хотя как подтверждает сегодняшнее решение суда, никаких оснований для задержания Юрия Записоцкого не было.

Это еще раз подтверждает, что такие действия представителей силовых ведомств имеют все признаки кампании незаконного давления на УАФ и преследования ее представителей, которые продолжаются с осени прошлого года", — говорится в заявлении.

Напомним, вчера Записоцкий был задержан представителями силовых структур, после чего УАФ заявляла, что он находится в одном из ТЦК, где проходит военно-врачебную комиссию.