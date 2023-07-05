Артиллеристы 47-й ОМБр снайперским выстрелом уничтожили российский танк Т-90. ВИДЕО
Из трех членов экипажа выжил только один оккупант
скриншот
Украинские воины из 47-й механизированной бригады "Магура" высокоточным снарядом из самоходной гаубицы М109А6 "Паладин" уничтожили новейший российский Т-90 на запорожском направлении.
Видео точного удара бойцы бригады выложили в соцсетях.
Читайте такжеВидеодайджест за 496-й день войны от Генштаба ВСУ
Из пораженного танка спасся только один раненый член экипажа (судя по видео, с серьезным ранением), двое других сгорели вместе с танком.
Также некоторые украинские источники утверждают, что это не просто Т-90, а новейший российский модернизированный Т-90М "Прорыв", экспортная стоимость которого достигает 4,5 млн долларов.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сабо, Коньков и Маркевич - об ожиданиях от полуфинала молодежного ЧЕ-2023 Испания - Украина
- Просто огонь. Джорджина Родригес взрывает соцсети сочными фото с отдыха. ФОТО
- Названа сумма, которую Ахметов перечислил на помощь Украине
- Главнокомандующий ВСУ и начальник Генштаба посетили Ровенскую АЭС – известна цель визита
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн