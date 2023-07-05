Артиллеристы 47-й ОМБр снайперским выстрелом уничтожили российский танк Т-90. ВИДЕО

Украинские воины из 47-й механизированной бригады "Магура" высокоточным снарядом из самоходной гаубицы М109А6 "Паладин" уничтожили новейший российский Т-90 на запорожском направлении.

Видео точного удара бойцы бригады выложили в соцсетях.

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Из пораженного танка спасся только один раненый член экипажа (судя по видео, с серьезным ранением), двое других сгорели вместе с танком.

Также некоторые украинские источники утверждают, что это не просто Т-90, а новейший российский модернизированный Т-90М "Прорыв", экспортная стоимость которого достигает 4,5 млн долларов.