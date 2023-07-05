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"Будем следить и оценивать необходимость принятия любых дополнительных мер", - УЕФА отреагировал на заключени Павлеко под стражу

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Поступила реакция УЕФА на заключение Павелко под стражу

"Будем следить и оценивать необходимость принятия любых дополнительных мер", - УЕФА отреагировал на заключени Павлеко под стражу

АНДРІЮК ONLINE

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УАФ заявила о том, что 5 июля текущего года на имя первого вице-президента ассоциации Анатолия Демяненко пришло письмо от директора национальных ассоциаций УЕФА Зорана Лаковича, в котором говорится о ситуации вокруг УАФ и делах против руководства ассоциации.

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"Уважаемый первый вице-президент!

Мы ссылаемся на Ваше письмо от 20 июня 2023 года по поводу текущих расследований против президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) господина Андрея Павелко.

С большой обеспокоенностью мы принимаем к сведению обстоятельства, которые привели к передаче дела из Киева в суд во Львове и дальнейшему решению об изменении меры пресечения господину Павелко на содержание под стражей.

Между тем, нам сообщили, что апелляционная жалоба на решение подана во Львовский апелляционный суд, а слушание назначено на 7 июля 2023 года после того, как первоначально было запланировано на 30 июня 2023 года. Мы просим Вас немедленно информировать нас о дальнейших событиях.

В заключение хотим заверить Вас, что мы будем продолжать внимательно следить за этим делом и постоянно будем оценивать необходимость принятия любых дополнительных мер. Это может включать оценку возможных нарушений Устава УЕФА, в частности, об обязанности УАФ самостоятельно управлять и контролировать свои дела.

Мы ценим Ваше сотрудничество по этому вопросу и остаемся в Вашем распоряжении", — говорится в письме.

Напомним, что в отношении президента УАФ Андрея Павелко и генерального секретаря ассоциации Юрия Записоцкого ведется криминальное расследование. Они подозреваются в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Павелко в качестве меры пресечения заключен под стражу, Записоцкий находится на свободе, но не может покидать Украину.

"Будем следить и оценивать необходимость принятия любых дополнительных мер", - УЕФА отреагировал на заключени Павлеко под стражу - изображение 1
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В статье: УЕФА Андрей Павелко Юрий Записоцкий УАФ
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Источник:
УАФ

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