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Зеленский: Неделя – до ключевого момента для нашей общей безопасности в Европе

Общие новости
(2 голосов)

Традиционное обращение президента

Зеленский: Неделя – до ключевого момента для нашей общей безопасности в Европе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 5 июля.

"Ставка, особенно продолжительное, особенно детальное заседание. В частности, по безопасности наших стратегических объектов, наших атомных станций. Были соответствующие доклады, соответствующие решения и – очень важно – контроль за исполнением решений.

Кстати, максимально контактируем с партнерами для того, чтобы ни у кого в мире не было даже малейшего дефицита информации о ситуации на Запорожской АЭС и созданных Россией угрозах. На Ставке, как обычно, подробно рассмотрели ключевые направления Востока и Юга…

Спасибо, воины, за вашу храбрость! Держим внимание и на северном направлении: все потенциальные угрозы видим, и Главкому поручено продолжать усиление "Севера".

Очень важно – на каждом заседании Ставки снова и снова возвращаемся к вопросу боеприпасов, в частности для нашей артиллерии. И это касается не только поставок от партнеров, но и производства в Украине… Спасибо каждому и каждому, кто работает ради выполнения этой нашей стратегической, жизненно важной задачи. Постоянно прогресс в производстве оружия в Украине.

Остается ровно неделя до ключевого дня саммита НАТО в Вильнюсе. Следовательно, неделя – до ключевого момента для нашей общей безопасности в Европе.

Максимально работаем с партнерами, чтобы наша общая безопасность в Вильнюсе победила. Всё зависит от партнеров.

Слава всем украинским героям! Слава каждой нашей боевой бригаде, всем подразделениям наших сил обороны и безопасности! Слава Украине!", - рассказал президент.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
Zelenskiy / Official

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