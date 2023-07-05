Зеленский: Неделя – до ключевого момента для нашей общей безопасности в Европе
Традиционное обращение президента
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 5 июля.
"Ставка, особенно продолжительное, особенно детальное заседание. В частности, по безопасности наших стратегических объектов, наших атомных станций. Были соответствующие доклады, соответствующие решения и – очень важно – контроль за исполнением решений.
Кстати, максимально контактируем с партнерами для того, чтобы ни у кого в мире не было даже малейшего дефицита информации о ситуации на Запорожской АЭС и созданных Россией угрозах. На Ставке, как обычно, подробно рассмотрели ключевые направления Востока и Юга…
Спасибо, воины, за вашу храбрость! Держим внимание и на северном направлении: все потенциальные угрозы видим, и Главкому поручено продолжать усиление "Севера".
Очень важно – на каждом заседании Ставки снова и снова возвращаемся к вопросу боеприпасов, в частности для нашей артиллерии. И это касается не только поставок от партнеров, но и производства в Украине… Спасибо каждому и каждому, кто работает ради выполнения этой нашей стратегической, жизненно важной задачи. Постоянно прогресс в производстве оружия в Украине.
Остается ровно неделя до ключевого дня саммита НАТО в Вильнюсе. Следовательно, неделя – до ключевого момента для нашей общей безопасности в Европе.
Максимально работаем с партнерами, чтобы наша общая безопасность в Вильнюсе победила. Всё зависит от партнеров.
Слава всем украинским героям! Слава каждой нашей боевой бригаде, всем подразделениям наших сил обороны и безопасности! Слава Украине!", - рассказал президент.
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