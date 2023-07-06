Фиаско Украины U-21, новый тренер ПСЖ и громкий трансфер МЮ. Главные новости за 5 июля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 5 июля.

Молодёжная сборная Украины уступила путёвку в финал Евро-2023 сверстникам из Испании. "Жёлто-синим" удалось открыть счёт в дебюте – Бондаренко увенчал голом блестящий прорыв Мудрика. Но после этого подопечные Ротаня посыпались и пропустили 5 мячей – два до перерыва и три после. В финале Испания встретится с Англией, которая без проблем разобралась с Израилем (3:0).

В среду "Пари Сен-Жермен" произвёл смену тренера. Кристоф Галтье был ожидаемо уволен после провала в ЛЧ и попадания в расистский скандал. Вакантное место занял Луис Энрике. Испанец подписал с парижанами контракт на 2 года. Вершиной карьеры Энрике были требл с "Барселоной" в сезоне 2014/15 и полуфинал Евро-2020 со сборной Испанией.

Мейсон Маунт стал первым новичком "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно. У Маунта оставался год по контракту с "Челси", потому лондонцы согласились отдать своего выпускника за 55+5 миллионов фунтов. Маунт взял в Юнайтед легендарный 7-й номер, подписав с "манкунианцами" контракт до июня 2028 года.

"Барселона" объявила о переходе Иньиго Мартинеса. 32-летний баск подписал с каталонским грандом контракт на два сезона. Мартинес достался чемпиону Испании бесплатно, так как соглашение Иньиго с "Атлетиком" истекло неделю назад. Мартинес стал вторым новичком клуба после Илкая Гюндогана, который также перешёл в "Барсу" на правах свободного агента.

"Интер" продлил сотрудничество с двум основными игроками. Центральный защитник Алессандро Бастони подписал с "нерадзурри" контракт до 2028-го года. Хакан Чалханоглу поставил подпись под соглашением до июня 2027-го года. Последняя сделка особенно важна на фоне отъезда одного из лидеров полузащиты "Интера" Марцело Брозовича в "Аль-Наср". Бастони в прошлом сезоне провёл 46 матчей за миланский клуб, у Чалханоглу на три выхода больше.