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Генштаб: россияне активно используют авиацию, зафиксировано 38 боевых столкновений

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ВСУ наступают возле Бахмута, на Запорожском и Херсонском направлениях

Генштаб: россияне активно используют авиацию, зафиксировано 38 боевых столкновений

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Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки, 5 июля, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов и совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 38 боевых столкновений.

Россияне пытались наступать в районе Новоселовского Луганской области (Купянское направление), в районе Новоегоровки Луганской области (Лиманское направление), в районе Авдеевки и Марьинки.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки россиян в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем, продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на недопущении продвижения украинских войск. Нанесли авиационные удары в районах Гавриловки, Новодаровки, Змиевки и Антоновки Херсонской области. Совершили артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в том числе город Херсон.

Генштаб при этом сообщает, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое артиллерийское поражение по выявленным целям противника.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 пункта управления, 1 склад боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 1 радиолокационную станцию и 4 станции РЭБ.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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