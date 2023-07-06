Россия нанесла ракетный удар по жилым домам Львова - есть погибшие
Одна из самых больших атак россиян по городу с начала полномасштабного вторжения
фото - з відкритих джерел
В ночь на четверг, 6 июля, Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. На этот раз целью террористов стал Львов.
Как сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий, российская ракета попала в многоквартирный дом во Львове. Было возгорание, которое оперативно погасили.
Мэр города Андрей Садовый добавляет, что это самая большая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения. Разрушены более 50 жилищ. Поврежден многоквартирный дом, разрушены 3 и 4 этажи в двух подъездах. В окрестных зданиях от места, куда попала ракета, вылетели окна, повреждены десятки автомобилей.
По состоянию на 7:30 уже известно о четырех погибших и восьми раненых (данные МВД). По словам Садового, количество жертв может увеличиться.
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