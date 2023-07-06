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Сконцентрировались на уничтожении артиллерии. Генштаб – о потерях россиян за 5 июля

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Сконцентрировались на уничтожении артиллерии. Генштаб – о потерях россиян за 5 июля

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 232300 (+600) человек ликвидировано,
  • танков – 4068 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 7932 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 4310 (+22) ед,
  • РСЗО – 657 (+1) ед,
  • средства ПВО – 404 (+9) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 309 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3635 (+21),
  • крылатые ракеты – 1264 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6888 (+23) ед,
  • специальная техника – 605 (+7).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 пункта управления, 1 склад боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 1 радиолокационную станцию и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
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