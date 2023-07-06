Сконцентрировались на уничтожении артиллерии. Генштаб – о потерях россиян за 5 июля
+600
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 232300 (+600) человек ликвидировано,
- танков – 4068 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 7932 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 4310 (+22) ед,
- РСЗО – 657 (+1) ед,
- средства ПВО – 404 (+9) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3635 (+21),
- крылатые ракеты – 1264 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6888 (+23) ед,
- специальная техника – 605 (+7).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 пункта управления, 1 склад боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 1 радиолокационную станцию и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.
Популярное сейчас
- Олимпиада - тоже хорошо. Испания U-21 - Украина U-21 5:1. Видео голов и обзор матча
- Начали за здравие. Динамо Киев –Динамо Бухарест 4:1. Видео голов и обзор матча
- Бондаренко, Мудрик, Судаков и Сикан - в старте украинской молодежки на полуфинал Евро с Испанией
- Бахмут вернется под контроль Украины – ГУР, Сырский
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО