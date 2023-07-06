  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Воздушных силах рассказали, как и чем РФ атаковала Львовскую область, и сколько ракет врага удалось сбить
В тренде

В Воздушных силах рассказали, как и чем РФ атаковала Львовскую область, и сколько ракет врага удалось сбить

Общие новости
(1 голосов)

Этот тип ракеты покрывает фактически всю территорию Украины

В Воздушных силах рассказали, как и чем РФ атаковала Львовскую область, и сколько ракет врага удалось сбить

Генштаб

Новина українською

В ночь с 5 на 6 июля российские оккупанты совершили очередной террористический акт, была атакована Львовская область. Около часу ночи противник нанес удар из акватории Черного моря. С надводных носителей и подводных лодок осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр". Было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад, отметили в Воздушных силах.

Читайте такжеРоссия нанесла ракетный удар по жилым домам Львова - есть погибшие

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил удалось уничтожить только семь из десяти крылатых ракет "Калибр". К сожалению, есть попадания ракет по гражданским объектам в городе Львов.

13 человек во Львове госпитализировали из-за ракетного удара. Одна женщина - в тяжелом состоянии. Еще 21 человеку оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение, как сообщили во Львовском городском совете.

Россия задействовала не менее 6 ракетоносителей с залпом в 36 ракет. Три из которых надводные, еще три – подводные. Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она также добавила, что "Калибр", выпущенный с моря, может преодолеть 2500 тысячи километров, поэтому этот тип ракеты покрывает фактически всю территорию Украины.

По теме
yellow-arrow
Сконцентрировались на уничтожении артиллерии. Генштаб – о потерях россиян за 5 июля
yellow-arrow
Россия нанесла ракетный удар по жилым домам Львова - есть погибшие
yellow-arrow
Генштаб: россияне активно используют авиацию, зафиксировано 38 боевых столкновений
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Воздушная тревога ПВО ППО война с россией Калибр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде