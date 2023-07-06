В Воздушных силах рассказали, как и чем РФ атаковала Львовскую область, и сколько ракет врага удалось сбить

В ночь с 5 на 6 июля российские оккупанты совершили очередной террористический акт, была атакована Львовская область. Около часу ночи противник нанес удар из акватории Черного моря. С надводных носителей и подводных лодок осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр". Было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад, отметили в Воздушных силах.

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В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил удалось уничтожить только семь из десяти крылатых ракет "Калибр". К сожалению, есть попадания ракет по гражданским объектам в городе Львов.

13 человек во Львове госпитализировали из-за ракетного удара. Одна женщина - в тяжелом состоянии. Еще 21 человеку оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение, как сообщили во Львовском городском совете.

Россия задействовала не менее 6 ракетоносителей с залпом в 36 ракет. Три из которых надводные, еще три – подводные. Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она также добавила, что "Калибр", выпущенный с моря, может преодолеть 2500 тысячи километров, поэтому этот тип ракеты покрывает фактически всю территорию Украины.