В оккупированной россиянами Макеевке прогремели взрывы – вспыхнула нефтебаза

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области жители слышали взрывы. Звуки "бавовны" раздались вечером 5 июля. Об этом сообщили в Telegram российские источники.

Так называемый глава оккупационной администрации города Владислав Ключаров заявил, что две ракеты из РСЗО прилетели в Красногвардейский район. В результате этого загорелась нефтебаза. Жители поселка Крупской остались без электроэнергии.

Взрывы в Макеевке также прозвучали и утром 6 июля:

Напомним, 4 июля во временно оккупированных Донецке и Макеевке прогремели взрывы. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ официально подтвердили информацию о попадании в склад оккупантов во временно оккупированной Макеевке. По словам россиян, речь идет якобы об ударах из системы HIMARS.