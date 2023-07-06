Президент Украины назвал причины замедленного контрнаступления
Все завязано с поставками оружия
Володимир Зеленський
Контрнаступление Украины "замедлилось" из-за крепкой российской обороны, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью CNN, которое вышло в среду, 5 июля. Он хотел бы, чтобы западные поставки оружия позволили начать его "гораздо раньше".
Разговаривая с журналисткой в Одессе, Зеленский сказал, что в некоторых районах страны украинские военные не могут "даже думать о начале" атак, потому что у них нет "соответствующего оружия".
"Я благодарен США как лидерам нашей поддержки. Но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам нужно все оружие и материальные средства. Почему? Просто потому, что если мы начнем позже, то оно будет идти медленнее".
"Я хотел, чтобы наше контрнаступление было намного раньше, потому что все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем врагу время и возможность поставить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи. Чем позже мы начнем, тем труднее нам будет".
Зеленский обратился к западным правительствам с призывом предоставить Киеву более современное вооружение – например, тактические ракетные комплексы дальнего радиуса действия американского производства – сейчас, а не позже.
"На некоторых направлениях это даст нам возможность начать контрнаступление. На некоторых направлениях мы не можем даже думать о его начале, поскольку не имеем соответствующего вооружения. А бросать наших людей на смерть от российского дальнобойного оружия было бы просто негуманно".
Он также еще раз подчеркнул свою просьбу об истребителях F-16 американского производства. Соединенные Штаты позволили своим союзникам начать обучение украинских пилотов управлению этими самолетами, но пока не позволили союзникам реэкспортировать эти самолеты в Украину.
"Речь идет даже не об украинском преимуществе в небе над россиянами. Речь идет лишь о том, чтобы быть равными. F-16 помогают продвигаться вперед не только тем, кто на поле боя. Без прикрытия с воздуха просто очень трудно".
Популярное сейчас
- В Воздушных силах рассказали, как и чем РФ атаковала Львовскую область, и сколько ракет врага удалось сбить
- Россия нанесла ракетный удар по жилым домам Львова - есть погибшие
- Трубин: Не то чтобы Испания выиграла, это Украина проиграла
- Главнокомандующий ВСУ и начальник Генштаба посетили Ровенскую АЭС – известна цель визита
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
- Роман Григорчук получил новый статус