Спортсменов из РФ под измененными фамилиями записали как членов сборной Сирии на Панарабских играх
Будет ли наказание?
Algeria 2023
Российские спортсмены указаны как члены команды Сирии на Панарабских играх, которые стартовали в Алжире. У большинства из них изменены фамилии, у двоих – даты рождения. Об этом сообщает телеграм-канал Голый спорт, намекая на скорый громкий скандал.
Например, у бадминтонистки Дарьи Джеджулы дата рождения изменена с 19.11.1995 на 19.11.1999, на сайте международной федерации считается российской спортсменкой, числится в резерве основного состава сборной РФ. Аналогичная ситуация с двумя велогонщицами. Указывается, что в большинстве случаев Международная федерация ничего не знает о новом гражданстве россиян.
Панарабские Игры организует Союз НОК арабских стран. На турнире нельзя игнорировать правила смены гражданства, указанные международными федерациями.
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