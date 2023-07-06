Спортсменов из РФ под измененными фамилиями записали как членов сборной Сирии на Панарабских играх

Российские спортсмены указаны как члены команды Сирии на Панарабских играх, которые стартовали в Алжире. У большинства из них изменены фамилии, у двоих – даты рождения. Об этом сообщает телеграм-канал Голый спорт, намекая на скорый громкий скандал.

Например, у бадминтонистки Дарьи Джеджулы дата рождения изменена с 19.11.1995 на 19.11.1999, на сайте международной федерации считается российской спортсменкой, числится в резерве основного состава сборной РФ. Аналогичная ситуация с двумя велогонщицами. Указывается, что в большинстве случаев Международная федерация ничего не знает о новом гражданстве россиян.

Панарабские Игры организует Союз НОК арабских стран. На турнире нельзя игнорировать правила смены гражданства, указанные международными федерациями.