  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Спортсменов из РФ под измененными фамилиями записали как членов сборной Сирии на Панарабских играх
В тренде

Спортсменов из РФ под измененными фамилиями записали как членов сборной Сирии на Панарабских играх

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Будет ли наказание?

Спортсменов из РФ под измененными фамилиями записали как членов сборной Сирии на Панарабских играх

Algeria 2023

Новина українською

Российские спортсмены указаны как члены команды Сирии на Панарабских играх, которые стартовали в Алжире. У большинства из них изменены фамилии, у двоих – даты рождения. Об этом сообщает телеграм-канал Голый спорт, намекая на скорый громкий скандал.

Например, у бадминтонистки Дарьи Джеджулы дата рождения изменена с 19.11.1995 на 19.11.1999, на сайте международной федерации считается российской спортсменкой, числится в резерве основного состава сборной РФ. Аналогичная ситуация с двумя велогонщицами. Указывается, что в большинстве случаев Международная федерация ничего не знает о новом гражданстве россиян.

Панарабские Игры организует Союз НОК арабских стран. На турнире нельзя игнорировать правила смены гражданства, указанные международными федерациями.

Читайте такжеСвитолина: Было бы идеально, если бы российские и белорусские спортсмены не подходили на рукопожатия после матча

По теме
yellow-arrow
От ракетного удара россиян по Львову пострадала квартира легенды Карпат
yellow-arrow
РФ перебросила войска с границы с Китаем для сдерживания контрнаступления – разведка Британии
yellow-arrow
Официально. Усик следующий бой проведет с британцем, известные дата и место
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/fyiwdwytm

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде