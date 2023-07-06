"Я не сапер, но вариантов два". Главный свидетель событий на Чонгаре рассказал, почему мосты не были подорваны
Он недавно вернулся из плена
УП
О том, почему мосты, соединяющие Крым с материковой Украиной, не взорвали в феврале 2022-го, чтобы помешать продвижению оккупантов, рассказал в интервью Украинской правде старший сержант 137-го отдельного батальона морской пехоты Иван Сестриватовский – главный свидетель событий на Чонгаре. Именно он в роковую ночь на 24 февраля должен был взорвать мосты.
В разговоре с УП мужчина вспоминает, был ли Чонгар заминирован, что происходило там в первые часы большой войны, как он остался один, чтобы взорвать мосты, и почему этого не произошло. А также о долгом годе плена и возвращении в Украину в конце апреля.
"Я пытался осуществить подрыв, но взрыва не произошло. Я не сапер, но вариантов два. Или диверсионная группа высадилась, или провода подрыва были повреждены минометным огнем. Я должен был увидеть взрыв. Дальше я пытался проверить провода. Думал, может произошла какая-то ошибка, неправильно что-то подключили. Подключил заново, сделал около трех попыток. Взрыва не произошло. И тогда уже действовал по приказу – нужно было отходить на другие позиции".
"Я лично считаю, что, если бы мосты были взорваны, это не остановило бы наступление. Только бы задержало, но ненадолго – на час-полтора. Они бы просто бросили понтоны. Они готовились к этой войне".
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