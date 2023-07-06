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"Я не сапер, но вариантов два". Главный свидетель событий на Чонгаре рассказал, почему мосты не были подорваны

Общие новости
(5 голосов)

Он недавно вернулся из плена

"Я не сапер, но вариантов два". Главный свидетель событий на Чонгаре рассказал, почему мосты не были подорваны

УП

Новина українською

О том, почему мосты, соединяющие Крым с материковой Украиной, не взорвали в феврале 2022-го, чтобы помешать продвижению оккупантов, рассказал в интервью Украинской правде старший сержант 137-го отдельного батальона морской пехоты Иван Сестриватовский – главный свидетель событий на Чонгаре. Именно он в роковую ночь на 24 февраля должен был взорвать мосты.

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В разговоре с УП мужчина вспоминает, был ли Чонгар заминирован, что происходило там в первые часы большой войны, как он остался один, чтобы взорвать мосты, и почему этого не произошло. А также о долгом годе плена и возвращении в Украину в конце апреля.

"Я пытался осуществить подрыв, но взрыва не произошло. Я не сапер, но вариантов два. Или диверсионная группа высадилась, или провода подрыва были повреждены минометным огнем. Я должен был увидеть взрыв. Дальше я пытался проверить провода. Думал, может произошла какая-то ошибка, неправильно что-то подключили. Подключил заново, сделал около трех попыток. Взрыва не произошло. И тогда уже действовал по приказу – нужно было отходить на другие позиции".

"Я лично считаю, что, если бы мосты были взорваны, это не остановило бы наступление. Только бы задержало, но ненадолго – на час-полтора. Они бы просто бросили понтоны. Они готовились к этой войне".

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
06.07.2023 в 13:01
Я не військовий , але чую та бачу , як наші атакують по замінованому і підірваному . І явно не на години затримуються . Не з доброї волі цей чоловік таке розказує . Ну це як якщо вірити , що він такий існує: визволений , там служив і ,випадково, за все відповідав ... Ще й висновки свої дає ... Масштабно , стратег ... Виглядає інтерв'ю тупувато чи погано вивченим текстом . Але , якщо ця особа бере все на себе , він розуміє що смертна кара для нього як пробачення ? Заради кого , командирів ,влади ? Правда все рівно рано чи пізно спливе .
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