"Я не сапер, но вариантов два". Главный свидетель событий на Чонгаре рассказал, почему мосты не были подорваны

О том, почему мосты, соединяющие Крым с материковой Украиной, не взорвали в феврале 2022-го, чтобы помешать продвижению оккупантов, рассказал в интервью Украинской правде старший сержант 137-го отдельного батальона морской пехоты Иван Сестриватовский – главный свидетель событий на Чонгаре. Именно он в роковую ночь на 24 февраля должен был взорвать мосты.

В разговоре с УП мужчина вспоминает, был ли Чонгар заминирован, что происходило там в первые часы большой войны, как он остался один, чтобы взорвать мосты, и почему этого не произошло. А также о долгом годе плена и возвращении в Украину в конце апреля.