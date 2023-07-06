Зеленский прибыл с визитом в Болгарию – известны темы переговоров и с кем они пройдут
София – столица страны
chosun.com
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля отправился с официальным визитом в Болгарию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Известно, что в Софии Зеленский проведет переговоры с премьер-министром страны Николаем Денковым, встретится с Президентом Руменом Радевым, а также другими чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами.
Главные темы встреч следующие: оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация украинской Формулы мира, как перечислил лично Зеленский.
Welcome to Bulgaria, @ZelenskyyUa! ???????????????? pic.twitter.com/jiAQXu5v5w— Mariya Gabriel (@GabrielMariya) July 6, 2023
Напомним, 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО, во время которого Украина хочет получить четкие гарантии безопасности и понятную перспективу членства в Альянсе. Болгария – одна из стран НАТО.
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