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РФ перебросила войска с границы с Китаем для сдерживания контрнаступления – разведка Британии

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А также элитные силы быстрого реагирования

РФ перебросила войска с границы с Китаем для сдерживания контрнаступления – разведка Британии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Военные формирования, стянутые со всей России, сейчас несут на себе основное бремя для украинского контрнаступления. В Запорожской области 58-я общевойсковая армия защищает сильно укрепленные рубежи; обычно она обеспечивает безопасность нестабильного кавказского региона РФ.

Вокруг Великой Новоселки 5-я общевойсковая армия РФ и морская пехота держат фронт; они обычно базируются за 7000 км как противовес китайской силе. Вокруг Бахмута оборона сейчас в основном сформирована вокруг воздушно-десантных полков, которые обычно дислоцируются на западе России, и которые обычно действуют как элитные силы быстрого реагирования в случае напряженности в отношениях с НАТО.

То, как Россия принимает риски по всей Евразии, подчеркивает, как война изменила ее устоявшуюся национальную стратегию, отмечает британская разведка.

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В статье: британская разведка Разведка Британии война с россией
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