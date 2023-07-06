РФ перебросила войска с границы с Китаем для сдерживания контрнаступления – разведка Британии
А также элитные силы быстрого реагирования
Getty Images / Global Images Ukraine
Военные формирования, стянутые со всей России, сейчас несут на себе основное бремя для украинского контрнаступления. В Запорожской области 58-я общевойсковая армия защищает сильно укрепленные рубежи; обычно она обеспечивает безопасность нестабильного кавказского региона РФ.
Вокруг Великой Новоселки 5-я общевойсковая армия РФ и морская пехота держат фронт; они обычно базируются за 7000 км как противовес китайской силе. Вокруг Бахмута оборона сейчас в основном сформирована вокруг воздушно-десантных полков, которые обычно дислоцируются на западе России, и которые обычно действуют как элитные силы быстрого реагирования в случае напряженности в отношениях с НАТО.
То, как Россия принимает риски по всей Евразии, подчеркивает, как война изменила ее устоявшуюся национальную стратегию, отмечает британская разведка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 July 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 6, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Njwue3Yt57
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