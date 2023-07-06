Официально. Усик следующий бой проведет с британцем, известные дата и место

Промоутер Александр Красюк сообщил, что согласована дата и место нового поединка чемпиона в сверхтяжелом весе Александра Усика.

Итак, 26 августа в польском Вроцлаве на Городском стадионе, который вмещает 45 тысяч зрителей, украинский чемпион встретится с 25-летним британцем Даниэлем Дюбуа.

Для британца это будет 21 бой в карьере, до этого он выиграл 19 раз (18 нокаутом) и однажды проиграл (Джо Джойсу).

Как известно, Усик, для которого это будет пятый бой в сверхтяжелом весе, владеет чемпионскими поясами по версиям IBO, IBF, WBO, WBA (Super). До этого он дважды победил британца Энтони Джошуа, а перед этим также сражался с британцем Дереком Чисорой и американцем Чаззом Уизерспуном.