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Официально. Усик следующий бой проведет с британцем, известные дата и место

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Александр будет защищать свои пояса

Официально. Усик следующий бой проведет с британцем, известные дата и место

фото - Олександр Красюк

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер Александр Красюк сообщил, что согласована дата и место нового поединка чемпиона в сверхтяжелом весе Александра Усика.

Итак, 26 августа в польском Вроцлаве на Городском стадионе, который вмещает 45 тысяч зрителей, украинский чемпион встретится с 25-летним британцем Даниэлем Дюбуа.

Для британца это будет 21 бой в карьере, до этого он выиграл 19 раз (18 нокаутом) и однажды проиграл (Джо Джойсу).

Как известно, Усик, для которого это будет пятый бой в сверхтяжелом весе, владеет чемпионскими поясами по версиям IBO, IBF, WBO, WBA (Super). До этого он дважды победил британца Энтони Джошуа, а перед этим также сражался с британцем Дереком Чисорой и американцем Чаззом Уизерспуном.

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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