От ракетного удара россиян по Львову пострадала квартира легенды Карпат
Враг продолжает обстрел мирного населения
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Всего за полтора дня известному в прошлом футболисту львовских "Карпат" Владимиру Данилюку пришлось испытать диаметрально противоположные чувства. 4 июля ветеран зелено-белых отмечал свое 76-летие, а в ночь на 6-е число в дом, в котором он проживает во Львове, попала рашистская ракета.
К счастью, в страшной трагедии, которая стала следствием теракта со стороны страны-агрессора, пан Владимир и его жена уцелели, хотя их помещение получило серьезные повреждения. Как сообщил львовский коллега Александр Паук, жена Данилюка, Ярослава, не растерялась и помогла мужу выбраться из разрушенной квартиры.
В том доме этой ужасной ночью были разрушены три подъезда, в которых пострадало большое количество жителей. Есть погибшие и немало раненых, часть людей эвакуирована. Разбор завалов продолжается.
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