Бывший вице-президент США: Если Украина проиграет, то с РФ придется воевать американцам
Мнение конкурента Трампа
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Бывший вице-президент и кандидат на номинацию от Республиканской партии США Майкл Пенс сделал важное заявление в рамках радиопередачи "Шоу Хью Хьюитта".
"Я не сомневаюсь, что если путин захватит Украину, то пройдет не так много времени, прежде чем российские военные пересекут границу, и нам придется отправить наших мужчин и женщин сражаться против них".
Поэтому, как отметил Пенс, США готовы предоставлять ВСУ средства для борьбы с российскими оккупантами, чтобы американским военным не пришлось воевать с ними. По словам Пенса, "то, что происходит в Украине прямо сейчас – это не просто война, это зло".
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