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Украина вернула из российского плена еще 45 военных и 2 детей

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Состоялся очередной обмен пленными

Украина вернула из российского плена еще 45 военных и 2 детей

t.me/ermaka2022

Новина українською

Украина вернула из российского плена 45 военных и двух гражданских.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Нам удалось вернуть из плена домой 45 наших воинов ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и двух гражданских.

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Среди них - двое офицеров, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и тероборонщик из Херсона", - написал Ермак.

По словам Ермака, удалось вернуть защитников Мариуполя и "Азовстали". Есть раненые воины. Также военных с Донецкого, включая Бахмут, Запорожского и Харьковского направлений.

Также домой вернулись незаконно вывезенные в Россию украинские дети - 6-летний Ренат и 10-летняя Варвара.

Их мать, боевого медика, освободили во время большого обмена в октябре 2022 года.

"Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых Россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение", - добавил руководитель ОП.

Российские СМИ сообщают, что в РФ вернулись 45 человек.

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В статье: Андрей Ермак война с россией
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