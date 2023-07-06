Буданов: Россия стоит на грани гражданской войны

По мнению главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова Российская Федерация стоит на грани гражданской войны.

Об этом Буданов заявил в интервью The Times.

Буданов рассказал о перехваченных разведкой Украины секретных данных российского МВД, где отражены настроения населения РФ во время недавнего мятежа так называемого ЧВК "Вагнер". Буданов сообщил, что МВД государства-агрессора использует шпионское программное обеспечение нового поколения, позволяющее отслеживать отдельные якобы защищенные мессенджеры, а также тенденции в соцсетях и региональных СМИ.

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Согласно секретным данным МВД РФ, которые проанализировала украинская разведка, во время мятежа 24 и 25 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин имел поддержку населения 17 из 46 регионов РФ, а российский диктатор Владимир Путин – 21. В частности, последний мог рассчитывать на лояльность Москвы, но не Санкт-Петербурга, а самая низкая поддержка Путина зафиксирована в Дагестане.

"Вот что мы сейчас видим: российское общество разорвано на две части. Ситуация указывает именно на то, о чем говорила наша служба: РФ стоит на грани гражданской войны. Нужно маленькое внутреннее "дело", и внутренний конфликт усилится", - подчеркнул Буданов.

Он добавил, что россияне поддерживают войну, когда ее показывают по телевизору. "Но только кто-то из них получает повестку о призыве, то начинают искать причины, как туда не поехать. Самим идти на войну для них не вариант", - отметил он.