  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Буданов: Россия стоит на грани гражданской войны
В тренде

Буданов: Россия стоит на грани гражданской войны

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

После "бунта Вагнера" российское общество разорвано на две части

Буданов: Россия стоит на грани гражданской войны

Фото – Дмитрий Ларин

Новина українською

По мнению главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова Российская Федерация стоит на грани гражданской войны.

Об этом Буданов заявил в интервью The Times.

Буданов рассказал о перехваченных разведкой Украины секретных данных российского МВД, где отражены настроения населения РФ во время недавнего мятежа так называемого ЧВК "Вагнер". Буданов сообщил, что МВД государства-агрессора использует шпионское программное обеспечение нового поколения, позволяющее отслеживать отдельные якобы защищенные мессенджеры, а также тенденции в соцсетях и региональных СМИ.

Читайте такжеНа территории ЗАЭС уменьшается количество россиян - уехали представители Росатома

Согласно секретным данным МВД РФ, которые проанализировала украинская разведка, во время мятежа 24 и 25 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин имел поддержку населения 17 из 46 регионов РФ, а российский диктатор Владимир Путин – 21. В частности, последний мог рассчитывать на лояльность Москвы, но не Санкт-Петербурга, а самая низкая поддержка Путина зафиксирована в Дагестане.

"Вот что мы сейчас видим: российское общество разорвано на две части. Ситуация указывает именно на то, о чем говорила наша служба: РФ стоит на грани гражданской войны. Нужно маленькое внутреннее "дело", и внутренний конфликт усилится", - подчеркнул Буданов.

Он добавил, что россияне поддерживают войну, когда ее показывают по телевизору. "Но только кто-то из них получает повестку о призыве, то начинают искать причины, как туда не поехать. Самим идти на войну для них не вариант", - отметил он.

По теме
yellow-arrow
Шевченко и Зинченко презентовали футболки благотворительного матча Game4Ukraine. ФОТО
yellow-arrow
Украина - Швеция. Смотреть онлайн, live, прямую трансляцию финального матча Евролиги по волейболу среди женщин
yellow-arrow
Украина вернула из российского плена еще 45 военных и 2 детей
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кирилл Буданов война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде