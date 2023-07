Шевченко и Зинченко презентовали футболки благотворительного матча Game4Ukraine. ФОТО

Андрей Шевченко и Александр Зинченко представили футболки к благотворительному матчу в поддержку Украины.

Их стоимость стартует от 35 фунтов, все собранные средства от продажи будут переданы на реконструкцию Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области.

Напомним, в Game4Ukraine сыграют синяя и желтая команды – их капитанами будут Андрей Шевченко и Александр Зинченко. Цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

Благотворительное мероприятие пройдет 5 августа в Лондоне на домашнем стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж".

Can’t get down to Stamford Bridge on Aug 5th?



You can still get behind the team by purchasing your Game4Ukraine shirts today.



Retailing from 35.00GBP, all proceeds to be donated ????????????⚽️????https://t.co/uSIP19tCC6 pic.twitter.com/aiveAgEjH8