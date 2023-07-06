Шевченко и Зинченко презентовали футболки благотворительного матча Game4Ukraine. ФОТО

Андрей Шевченко и Александр Зинченко представили футболки к благотворительному матчу в поддержку Украины.

Их стоимость стартует от 35 фунтов, все собранные средства от продажи будут переданы на реконструкцию Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области.

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Напомним, в Game4Ukraine сыграют синяя и желтая команды – их капитанами будут Андрей Шевченко и Александр Зинченко. Цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

Благотворительное мероприятие пройдет 5 августа в Лондоне на домашнем стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж".