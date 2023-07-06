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Украина - Швеция. Смотреть онлайн, live, прямую трансляцию финального матча Евролиги по волейболу среди женщин

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Прямая видеотрансляция матча

Украина - Швеция. Смотреть онлайн, live, прямую трансляцию финального матча Евролиги по волейболу среди женщин

Фото: volleyball.ua

Новина українською

Сегодня, 6 июля в 18:00 начался первый финальный матч Евролиги по волейболу среди женщин, в котором играют сборные Украины и Швеции.

Видеотрансляция доступна на нашем сайте.

Первый матч проходит в городе Пьятра-Нямц (Румыния), а ответная игра состоится 9 июля в Швеции.

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В статье: женская сборная Украины по волейболу
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