Украина - Швеция. Смотреть онлайн, live, прямую трансляцию финального матча Евролиги по волейболу среди женщин

Сегодня, 6 июля в 18:00 начался первый финальный матч Евролиги по волейболу среди женщин, в котором играют сборные Украины и Швеции.

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Первый матч проходит в городе Пьятра-Нямц (Румыния), а ответная игра состоится 9 июля в Швеции.