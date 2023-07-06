Украина - Швеция. Смотреть онлайн, live, прямую трансляцию финального матча Евролиги по волейболу среди женщин
Прямая видеотрансляция матча
Фото: volleyball.ua
Сегодня, 6 июля в 18:00 начался первый финальный матч Евролиги по волейболу среди женщин, в котором играют сборные Украины и Швеции.
Видеотрансляция доступна на нашем сайте.
Первый матч проходит в городе Пьятра-Нямц (Румыния), а ответная игра состоится 9 июля в Швеции.
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