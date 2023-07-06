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УАФ хочет от УЕФА пояснений по поводу возможного участия россиянина Карасева на встрече арбитров

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Ранее была информация, что Карасев якобы приглашен УЕФА на встречу арбитров

УАФ хочет от УЕФА пояснений по поводу возможного участия россиянина Карасева на встрече арбитров

uefa.com

Новина українською

УАФ направила запрос в УЕФА по поводу ситуации с возможным участием россиянина Сергея Карасева в ежегодной встрече футбольных арбитров. Ассоциация направила соответствующее письмо в адрес генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса с просьбой разобраться в ситуации.

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"Ваша неуклонная позиция относительно войны, развязанной против Украины российским террористическим государством, стала значительным вкладом в развитие мира и четким сигналом для украинского народа, что большая футбольная семья стоит на защите человеческих ценностей и справедливости.

УЕФА справедливо отстранил от соревнований клубы, сборные, официальных лиц и все футбольное представительство российской федерации по той очевидной причине, что все граждане упомянутого государства-террориста в равной степени ответственны за ужасные военные преступления, совершенные в Украине в 2022-2023 годах.

Но мы обращаемся к вам с просьбой рассмотреть еще одно замечание относительно распространенной в СМИ информации о том, что российский арбитр Сергей Карасев получил приглашение принять участие в ежегодной встрече футбольных арбитров.

Эта встреча состоится в сентябре в Швейцарии и является официальным мероприятием УЕФА для арбитров, которые должны быть включены в списки для работы на матчах под эгидой организации. Российский футбольный союз (РФС) подтвердил факт этого приглашения, что стало первым с 24 февраля 2022 года.

Мы убеждены, что этот случай является неприемлемым на фоне общей политики УЕФА в отношении граждан Российской Федерации, и считаем, что вышеупомянутое является результатом недоразумения.

Однако, пользуясь случаем, просим вас дать комментарий по этому поводу, поскольку, учитывая трагический опыт украинского государства и народа, который мы приобретаем ежедневно уже больше года, каждый эпизод возможного смягчения санкций в отношении агрессора является критически чувствительным для всех нас", — говорится в письме УАФ.

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В статье: УЕФА УАФ война с россией
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Источник:
УАФ

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