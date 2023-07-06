УАФ хочет от УЕФА пояснений по поводу возможного участия россиянина Карасева на встрече арбитров

УАФ направила запрос в УЕФА по поводу ситуации с возможным участием россиянина Сергея Карасева в ежегодной встрече футбольных арбитров. Ассоциация направила соответствующее письмо в адрес генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса с просьбой разобраться в ситуации.

"Ваша неуклонная позиция относительно войны, развязанной против Украины российским террористическим государством, стала значительным вкладом в развитие мира и четким сигналом для украинского народа, что большая футбольная семья стоит на защите человеческих ценностей и справедливости.

УЕФА справедливо отстранил от соревнований клубы, сборные, официальных лиц и все футбольное представительство российской федерации по той очевидной причине, что все граждане упомянутого государства-террориста в равной степени ответственны за ужасные военные преступления, совершенные в Украине в 2022-2023 годах.

Но мы обращаемся к вам с просьбой рассмотреть еще одно замечание относительно распространенной в СМИ информации о том, что российский арбитр Сергей Карасев получил приглашение принять участие в ежегодной встрече футбольных арбитров.

Эта встреча состоится в сентябре в Швейцарии и является официальным мероприятием УЕФА для арбитров, которые должны быть включены в списки для работы на матчах под эгидой организации. Российский футбольный союз (РФС) подтвердил факт этого приглашения, что стало первым с 24 февраля 2022 года.

Мы убеждены, что этот случай является неприемлемым на фоне общей политики УЕФА в отношении граждан Российской Федерации, и считаем, что вышеупомянутое является результатом недоразумения.

Однако, пользуясь случаем, просим вас дать комментарий по этому поводу, поскольку, учитывая трагический опыт украинского государства и народа, который мы приобретаем ежедневно уже больше года, каждый эпизод возможного смягчения санкций в отношении агрессора является критически чувствительным для всех нас", — говорится в письме УАФ.