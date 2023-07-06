Сборная Украины разгромила Швецию в первом финальном матче Золотой Евролиги
Наша команда не заметила соперниц
Фото: volleyball.ua
6 июля состоялся первый матч финальной серии Золотой Евролиги-2023 по волейболу.
Женская сборная Украины просто деклассировала национальную команду Швеции.
С первых минут матча украинки переигрывали оппонент, но впоследствии гости начали добавлять в заистые и хорошо блокировали атаки нашей команды. В итоге сборная Украины благодаря своей точности прижала соперниц.
Следующий матч команды проведут в воскресенье, 9 июля.
Золотая Евролига. Финал
Украина – Швеция 3:0 (25:15, 25:20, 25:19)
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