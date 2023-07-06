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Сборная Украины разгромила Швецию в первом финальном матче Золотой Евролиги

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Наша команда не заметила соперниц

Сборная Украины разгромила Швецию в первом финальном матче Золотой Евролиги

Фото: volleyball.ua

Новина українською

6 июля состоялся первый матч финальной серии Золотой Евролиги-2023 по волейболу.

Женская сборная Украины просто деклассировала национальную команду Швеции.

С первых минут матча украинки переигрывали оппонент, но впоследствии гости начали добавлять в заистые и хорошо блокировали атаки нашей команды. В итоге сборная Украины благодаря своей точности прижала соперниц.

Следующий матч команды проведут в воскресенье, 9 июля.

Золотая Евролига. Финал

Украина – Швеция 3:0 (25:15, 25:20, 25:19)

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В статье: женская сборная Украины по волейболу
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