Суспільне запустит спортивний канал

На заседании, состоявшемся 6 июля, Национальный совет по телевидению и радиовещанию принял решение, позволяющее общественному вещателю изменить логотип спутникового канала "Суспільне Ужгород" на "Суспільне Спорт".

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Это решение позволит расширить предложение спортивного контента для зрителей, – сообщает "Детектор Медіа".

"Суспільне" имеет права на важный и интересный спортивный контент. Мы ощущаем запрос от аудитории, провайдеров и ОТТ-сервисов. Трансляции спорта в Т2 дают отличные числа. В соответствии с нашими правами мы будем пытаться сделать его доступным на всех технологиях", - сказал директор по организации и развитию сетей телерадиовещания "Суспільного" Дмитрий Грузинский.

Олег Черныш, заместитель председателя Нацсовета, выразил желание, чтобы новый спортивный канал был доступен всем зрителям, независимо от способа его доставки. Дмитрий Грузинский поддержал эту идею и заявил, что компания будет стремиться сделать канал доступным на всех вещательных платформах.

Глава Нацсовета Ольга Герасимьюк в шутку подчеркнула, что поддержит это решение, если на канале будет баскетбол. В целом члены Нацсовета поддержали изменение логотипа канала, подчеркивая важность развития спортивного контента в Украине.