7 июля США объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов, - Reuters

Завтра, 7 июля, Соединенные Штаты объявят о предоставлении Украине нового пакета помощи, в который войдут в частности кассетные боеприпасы.

Об этом сообщает Reuters.

В Белом доме заявили, что отправка кассетных боеприпасов в Украину "активно рассматривается", но пока нет никаких заявлений, но по данным издания в пакет войдут кассетные боеприпасы калибром 155мм.

В пакете помощи, стоимость которого значительно превышает 500 миллионов долларов, Украина также получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, боевых машин Bradley и бронетранспортеров Stryker.

Однако, по словам источников, пакет все еще обсуждается и может измениться.

Напомним, что международная правозащитная организация Human Rights Watch на фоне сообщений, что администрация США якобы рассматривает вопрос поставки необходимых Украине кассетных боеприпасов для войны в борьбе против России, призвала Вашингтон отказаться от передачи этих боеприпасов.ф