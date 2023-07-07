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КДК наказал участников драки в матче Шахтера с Днепр-1, Интер продолжает вести Трубина. Главные новости за 6 июля

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А также трансферы Челси, Арсенала, Реала, и новый клуб Каштру

КДК наказал участников драки в матче Шахтера с Днепр-1, Интер продолжает вести Трубина. Главные новости за 6 июля

Getty Images / Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 6 июля

Представители Трубина были замечены в Милане

Один из агентов вратаря “Шахтера” Анатолия Трубина был замечен в четверг в офисе миланского “Интера”. Финалист ЛЧ ищет вратаря в свете предстоящего перехода основного голкипера Андре Онаны в "Манчестер Юнайтед". Также пока не прояснилась ситуация с ветераном Самиром Хандановичем. “Интер” интересуется тремя вратарями, и Трубин – один из них. Также называются кандидатуры Яна Зоммера, Кейлора Наваса и Уго Льориса.

КДК УАФ определил наказания за потасовку в матче Шахтера с Днепром-1

КДК УАФ принял ряд решений по итогам массовой драки, которая произошла в матче 29-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Днепром-1". Комитет отстранил Ярослава Ракицкого и Виктора Корниенко на четыре матча, столько же получил и Анатолий Трубин, правда два из них условно. На три матча дисквалифицирован Егор Назарина. В составе "Днепра-1" на четыре матча отстранены Рональд Матаррита, Жоао Пеглоу, Виталий Федорив и Алексей Гуцуляк. Кроме того, каждый клуб должен заплатить штраф в размере 500 тысяч гривен.

Новый клуб Джаки, Челси продолжает продавать футболистов, турецкий талант в Реале

"Реал" объявил о переходе 18-летнего полузащитника "Фенербахче" Арды Гюлера. Мадрид опередил в борьбе за турка "Барселону". Трансфер оценивается в 20 млн евро. “Челси” продолжает расставаться с футболистами. В “Атлетико” в качестве свободного агента перешел капитан “синих” Сесар Аспиликуэта. Расстался с одним из лидеров и “Арсенал” – за 25 млн евро в “Байер” был продан Гранит Джака. “Интер” подписал хавбека “Сассуоло” Давиде Фраттези, а “Ман Юнайтед” близок к трансферу вратаря “Интера” Андре Онана, и готовит предложение по форварду “Аталанты” Расмусу Хейлунду.

Беседин выбрал клуб в Казахстане

Бывший форвард "Динамо" Артем Беседин стал игроком клуба "Ордабасы" из города Шымкент. Детали контракта украинца с казахстанским клубом не разглашаются. Беседин перешел в новый клуб в статусе свободного агента после того как расторг контракт с “Динамо”.

Экс-тренер Шахтера Каштру будет тренировать Роналду в Саудовской Аравии

“Аль-Наср” объявил о назначении Луиша Каштру на должность главного тренера. Экс-тренер “Шахтера” заменил на этом посту Руди Гарсию, который возглавил "Наполи". Каштру согласился возглавить “Аль-Наср” после личного разговора с лидером команды Криштиану Роналду. Ранее 61-летний португалец работал в бразильском “Ботафого”.

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