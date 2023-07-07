  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сводка Генштаба: на востоке произошло 30 боевых столкновений, ВСУ наступают на юге
В тренде

Сводка Генштаба: на востоке произошло 30 боевых столкновений, ВСУ наступают на юге

Общие новости
(1 голосов)

Украинская авиация нанесла 9 ударов

Сводка Генштаба: на востоке произошло 30 боевых столкновений, ВСУ наступают на юге

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 7 июля, сообщает, что россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие минувшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районе западнее Кармазиновки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Берховка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского. Вместе с тем ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Также оккупанты вели наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области (Авдеевское направление), в районе Марьинки, в районе Новомихайловки Донецкой области (Шахтерское направление).

На Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 – по зенитно-ракетному комплексу врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение четверга поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 1 склад боеприпасов, 6 артиллерийских средств на огневых позициях и 3 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Россия нанесла 57 авиационных ударов, 4 из которых – иранскими ударными БпЛА типа "Shahed". Все 4 дрона-камикадзе были уничтожены украинским ПВО. Также оккупанты совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, российская армия обстреливала мирные населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

По теме
yellow-arrow
Кол-во погибших из-за ракетного удара РФ по Львову возросло. Известно, идет ли еще поисковая операция
yellow-arrow
Ночью РФ атаковала Украину дронами, в одной из областей обломки БПЛА убили двух человек
yellow-arrow
Почти 233 тысячи единиц личного состава за время большой войны. Генштаб обновил потери россиян
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде