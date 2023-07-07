Сводка Генштаба: на востоке произошло 30 боевых столкновений, ВСУ наступают на юге

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 7 июля, сообщает, что россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие минувшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районе западнее Кармазиновки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Берховка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского. Вместе с тем ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Также оккупанты вели наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области (Авдеевское направление), в районе Марьинки, в районе Новомихайловки Донецкой области (Шахтерское направление).

На Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 – по зенитно-ракетному комплексу врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение четверга поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 1 склад боеприпасов, 6 артиллерийских средств на огневых позициях и 3 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Россия нанесла 57 авиационных ударов, 4 из которых – иранскими ударными БпЛА типа "Shahed". Все 4 дрона-камикадзе были уничтожены украинским ПВО. Также оккупанты совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, российская армия обстреливала мирные населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.